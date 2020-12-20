ننشر الجدول الزمنى لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار محمود فوزى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأوضح أمين عام مجلس النواب، أنه سيتم استقبال أعضاء "القائمة والفردى، وفقا للمواعيد التالية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالتالى:

الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى 100 نائب.

الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى 100 نائب.

الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى 84 نائبًا.

ثانيا : أعضاء المجلس بالنظام الفردى سيتم استقبالهم، كالتالى:

الأحد 27 ديسمبر: نواب 5 محافظات، هى: القاهرة ،الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح" بإجمالى 90 نائبًا.

الإثنين 28 ديسمبر: نواب 10 محافظات، هى: بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، بإجمالى 108 نواب.

الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب 12 محافظة، هى: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، بإجمالى 86 نائبًا.

وتهيب الأمانة العامة بالنواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمنى المعلن، منعا للتزاحم.

وفى السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزى، إلى أن الأمانة العامة للمجلس، انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكترونى، أو عن طريق الحزب الذى ينتمى إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة ثانية.