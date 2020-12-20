مكتبة الإسكندرية تحتفى باللغة العربية فى يومها العالمى

جدة - نرمين السيد - يعقد مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى، ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان "إبداع العربية فى زمن الوباء"، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية.





ووفق بيان رسمى، يحاضر فى الندوة نخبة من اللغويين والمثقفين المتخصصين فى علوم اللغة العربية والتاريخ. تلقى جلسات الندوة الضوء على ما أبدعه التراث العربى الإسلامى فى علوم اللغة المختلفة من نحو وصرف وبلاغة وأدب فى الأزمنة التى ضربت الأوبئة البلاد والحواضر العربية الإسلامية، وكيف استطاع المؤلفون المسلمون أن يؤلفوا، بل ويبدعوا فى التأليف اللغوى والتأريخى فى مثل تلك الظروف الصعبة. وتنقسم الندوة إلى عدة محاور، الأول منها بعنوان "ألفاظ الأوبئة فى ضوء الحقول الدلالية"، والثانى "الإبداع الأدبى فى ظل الأوبئة فى العصر الوسيط"، والثالث "الإبداع الأدبى الحديث فى عصور الوباء".

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