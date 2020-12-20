صور.. تطهير ديوان عام الإسكندرية لليوم الثانى بعد إصابة المحافظ بكورونا

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم بجميع الإدارات بمقر الديوان العام، لليوم الثانى على التوالى، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





تأتى أعمال التعقيم بعد إعلان إصابة محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد، عقب ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التى أجريت له، وخضوعه للعزل المنزلى. ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتطهير الموقف الجديد بشكل دورى، مشددا على الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعى وأماكن تجمعات المواطنين. وكلف المحافظ الأحياء بتكثيف حملاتها على المحال والأسواق والمصالح الخدمية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووضع الملصقات وإرشادات التوعية للوقاية من الفيروس.

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