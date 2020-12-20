صور.. إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بـ 3.8 مليون جنيه بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عقود إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بكليات "السياحة والفنادق، التربية الرياضية "بنين – بنات"، وذلك لدعم التحول الرقمى "الدورة السادسة 2020".





وقال رئيس الجامعة أن هذه الوحدات مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 3.8 مليون جنيه، لدعم التحول الرقمى. وأكد قنصوه، سعى جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكافة الكليات، لتحسين منظومة التعليم، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة. ومن جانبه، قال الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى حوكمة ورقمنة العملية التعليمية والنظم والامتحانات بكليات الجامعة، ليصبح المخرج النهائى للعملية التعليمية "الطالب" يسد احتياج سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى. وقع العقود من الجانب الآخر كل من الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية" بنين"، والدكتورة مها أمين، عميد كلية التربية الرياضية "بنات".

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