السفير المصري لدى وارسو يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي

التقى السفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية لدى وارسو، بنائب وزير الخارجية البولندي "Paweł Jabłoński"، بمقر وزارة الخارجية البولندية، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والإشارة إلى الأهمية التي توليها مصر لتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال الفترة القادمة، والتي تسهم في إعطاء دفعة قوية لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتعاون مصر مع مجموعة فيشجراد (بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر).

وأوضح السفير حاتم تاج الدين أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلديّن، مشيراً إلى الاجتماعات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وإقليم "كاتوفيتسا" في بولندا وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاق التعاون بين الجانبين لإقامة المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس.

كما أشار السفير تاج الدين إلى المشاورات الجارية مع مسئولي شركة AC البولندية لبحث سُبل إقامة شراكة استثمارية في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وأبرز أهمية تنسيق مواقف البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق المصالح ذات الاهتمام المُشترك.