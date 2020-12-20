تشهد الكرة الأرضية غدا الإثنين 21 ديسمبر 2020 حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبي.
من الناحية الفلكية، تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف فى الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفى، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي.
أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول فى اليوم الأول من الأشهر التى تشمل الاعتدالين والانقلابين فى نصف الكرة الشمالى، حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو، ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير فى السنة الكبيسة).
مع ذلك، فإن بداية أو منتصف أى فصل من الفصول الأربعة يختلف باختلاف مناخ البلد، وما إذا كان يتبع مواسم فلكية أو مناخية.
بالتزامن مع الانقلاب الشتوى هذا العام سيحدث اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبى الغربى حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.
يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهى اثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى إستقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.
خلال يوم الانقلاب الشتوى يكون القطب الشمالى لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدى ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى جميع المواقع شمال خط الاستواء، فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانقلاب الشتوى 2020 غدا.. الشتاء يبدأ رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.