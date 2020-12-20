الانقلاب الشتوى 2020 غدا.. الشتاء يبدأ رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية

تشهد الكرة الأرضية غدا الإثنين 21 ديسمبر 2020 حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبي.

من الناحية الفلكية، تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف فى الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفى، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي.

أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول فى اليوم الأول من الأشهر التى تشمل الاعتدالين والانقلابين فى نصف الكرة الشمالى، حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو، ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير فى السنة الكبيسة).

مع ذلك، فإن بداية أو منتصف أى فصل من الفصول الأربعة يختلف باختلاف مناخ البلد، وما إذا كان يتبع مواسم فلكية أو مناخية.

بالتزامن مع الانقلاب الشتوى هذا العام سيحدث اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبى الغربى حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهى اثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى إستقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

خلال يوم الانقلاب الشتوى يكون القطب الشمالى لكوكبنا مائل بعيداً عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدى ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى جميع المواقع شمال خط الاستواء، فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.