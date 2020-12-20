- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تستعد النجمة بوسي، لإحياء حفلا كبيراً بمناسبة أعياد "الكريسماس" على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس المقبل، حيث تعمل إدارة مسرح الجامعة حاليا على التجهيزات النهائية للحفل، واضعة فى الاعتبار قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.
وتعد المطربة بوسى، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات ضخمة لحفل المطربة بوسي على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.