للمرة الأولى منذ توليه مسئولية الخدمة.. الأنبا باسيليوس يلتقى مع هيئة مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا

التقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مع كافة المسئولين بخدمات العمل الإيبارشي، وذلك للمرة الأولي منذ توليه مسئولية الخدمة بالإيبراشية.

يأتي لقاء نيافة الأنبا باسيليوس مع مسؤولي خدمات العمل وهيئة العمل الإيبارشية في إطار اهتمامه لمتابعة خطة سير العمل الخاصة بأنشطة الإيبارشية بمحافظة المنيا .

ورحل عن عالمنا اليوم الأحد القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بمنطقة الوايلي الكبير، وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية - دائرة (القاهرة والجيزة وأفريقيا).

والأب القمص إيليا شكري سيم قسا في 5 مارس عام 2005، ونال القمصية في 13 سبتمبر 2020، وهو من الأباء الذين عرف عنهم محبتهم للبسطاء والتربية الكنسية، ومساعدة الجميع.

كان المجلسُ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية قد اجتمع أمس، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وفي بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر في حياة القس باقي صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعي والمعلم الحقيقي في شعبه.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه في إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا؛ قرر المجلس الآتي: 1- تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين ٢١ ديسمبر حتى الجمعة ١٥ يناير.

ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، كما تُلغَى كافة الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة ١٥ يناير.

كذلك تضمنت القرارات أن يُفوِّض المجلسُ الإنجيليُّ العام رؤساءَ المذاهب والمجامع في تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك، وفيما يخص الجنازات، تقتصر المراسمُ على الصلاة فقط لأسرة المتوفَّى (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات)، وبالنسبة للأفراح يقتصر الحضورُ على الأسرتين فقط، وإلغاء أي تجمعات بعدها، فضلا عن تعليق جميع الزيارات الرعوية.