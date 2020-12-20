الموالح في الصدارة.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.9 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية .

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.

‏وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 465 ألف 880 طن ، بالإضافة إلي تصدير 679 ألف 613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألف و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و 970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و 59 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 الف و185 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 90 ألف و21 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 50 الف و 590 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 235 طن، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 26 الف و 474 طن ، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 23 الف و 172 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8535 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4395 طن.

وفي سياق متصل استقبل د أحمد العطار- رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى د ميلا لينسترا المستشار الزراعى الهولندي بمصر والاردن وعمر عبد اللطيف مستشار زراعى بالسفارة الهولندية فى مصر وتناول الاجتماع فحص التعاون فى مجال التبادل التجارى الزراعى بين مصر وهولندا والتحديات التى تواجه هذا القطاع كما عرض وفد السفارة الهولندية التجارب التى تمت مع دول الجوار كنماذج يحتذى بها ، كما أوضح رغبة المستثمرين الهولنديين فى التحول من التجارة مع مصر الى الاستثمار فى مصر وجعل مصر مركزا لاستثمارات هولندية فى مجال الزراعة تغذى باقى الدول المجاورة .