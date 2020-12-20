نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آثار جانبية بسيطة ".. 9 رسائل مهمة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت منظمة الصحة العالمية أمس السبت عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس كورونا ومنها عدد لقاحات المتواجدة، والآثار الجانبية للقاح.

وترصد"الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:

طريقة تصنيع اللقاح

أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن طرق تصنيع لقاح تشهد تقدمًا كبيرًا، مشيرا الي طريقة تصنيع اللقاح تختلف من شركة لأخرى لكنها في النهاية تتفق على جهاز المناعة البشرى وتعريفه بالفيروس إما بشكل فيروس مضاعف أو جزء من الفيروس.

20 مليون جرعة تصل في الربع الاول من 2021

أوضح استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية: "أن مصر ضمن الدول المؤمن احتياجاتها من جرعات اللقاح عبر منظمة "كوفاكس" وجرى الاتفاق على نحو 20 مليون جرعة تصل فى الربع الأول من 2021.

تقيم لقاحات فيروس كورونا:

كشف الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عن كيفية تقيم المنظمة لكافة اللقاحات المطروحة، قائلا: "التقييم يكون عبر أليتين أولها التقنية وكافة الشركات التي قامت بتصنيع اللقحات سواء أكانت طرق قديمة أو كلاسيكية أو حديثة هي طرق متفق عليها علميًا وتوافق معايير المنظمة لكن مدى فعالية اللقاح هو المعيار الثاني".

لقاحات في المرحلة الأخيرة:

أعلن استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية المنظمة عن 4 لقاحات مثل فازير وغيرها، يتم مراجعتهم للتأكد من سلامتها وعدم ظهور أعراض جانبيه على من تم تجربة اللقاح عليهم ومدة فعالية اللقاح، وفقًا للبيانات المقدمة من الشركات للصحة العالمية".

وأكد خولي أن المنظمة تسلمت بالفعل تقارير من شركة فايزر ويتم الآن مراجعتها بشكل دقيق، قائلا: "اللقاحات المسموح بها تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ولدينا أربع لقاحات انهت المرحة الثالثة من تجاربها من بينها فايزر".

الآثار الجانبية لفايزر:

وأشار الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية الي أعراض جانبية نجمت عن لقاح فايزر، معلقا: " لم يتم الإعلان عن أعراض جانبية خطيرة للقاح".

موعد تقيم لقاح فايزر:

فيما كشف أستشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ن اللقاح فايزر ستعلن المنظمة نتيجة مراجعته خلال الأسابيع القادمة ضمن أربعة لقاحات، وذلك في غضون أسبوعين ثم يعقبه اللقاحات الآخرى".

نصيحة هامة للمتشككين:

نصح الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية المتخوفين من اللقاح الصينى قائلا: " الفاكسين هو الوسيلة الأكثر فعالية وأمانًا للوقاية من العدوى وأيًا كان الفاكسين الذي سيتم إعتماده سواء من المنظمات المحلية للدول او العالمية بالاضافة للمنظمة.. لكن اللقاح ليس السبيل إلى إلغاء الإجراءات الاحترازية ويجب الالتزام بها حتى يتم تحقق مناعة القطيع عبر التلقيح ".

آثار جانبية بسيطة:

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الأعراض الجانبية التى تم الإعلان عنها لجميع لقاحات فيروس كورونا المستجد، سواء للقاحات التى حصلت على الموافقات أو لم تحصل عليها بعد، بسيطة جدا.

واضافت أن حالات الوفاة التى تم الإعلان عنها ما زال لا يوجد عنها أى دراسات علمية تُثبت وجود علاقة بين اللقاح والوفاة.

انتهاء جائحة كورونا:

نوهت مها طلعت، المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، الي أن العالم سيخلص من وباء فيروس كورونا بسبب النتائج الجيدة من اللقاحات، مشيرة إلى أن الموقف الوبائى الحالى يزداد أكثر فى دول أوروبا وأمريكا والهند والبرازيل.

وأوضحت أن اللقاح هو الحل على المدى الطويل، حيث أن تطوير اللقاحات تم في وقت قصير جدًا ولكن لها فاعلية جيدة وهناك أسئلة كثيرة لم نعرف إجابتها بالنسبة للقاحات.