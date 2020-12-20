صور.. خدمات طاقة نور تصل إلى واحة سيوة برعاية نيفين القباج

جدة - نرمين السيد - وصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بخدماتها الإنسانية لأقصى المناطق الحدودية غرب مصر، حيث نظمت على مدار يومين سلسلة قوافل للكشف على مرضى العيون ضمن مبادرة "طاقة نور" بالتعاون مع خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.





وصرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن توجيه خدمات المؤسسة الإنسانية إلى أهالينا سكان واحة سيوة بمرسى مطروح، يأتى ضمن استراتيجية عمل صناع الخير التى تستهدف تقديم خدماتها الإنسانية النوعية إلى كل مصرى على أرض المحروسة بالمجان، وبخاصة المناطق شديدة الاحتياج والمناطق الحدودية والتجمعات البدوية والصحراوية وسكان الأودية والنجوع.

وأكد زمزم أن صناع الخير تستكمل مسيرتها فى دعم المناطق الحدودية بتنظيمها قوافل مبادرة طاقة نور بواحة سوية بمرسى مطروح، حيث سبق لها ومازالت مستمرة فى تقديم خدماتها الإنسانية النوعية إلى أهالينا فى الحدود الجنوبية الشرقية فى حلايب وشلاتينن، وفى الحدود الجنوبية الغربية بالواحات المصرية فى الوادى الجديد، وأيضًا بالحدود الشرقية فى وسط سيناء، لأهالينا من سكان الوديان والتجمعات القبلية.

من جانبه أوضح هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة طاقة نور من صناع الخير انطلقت منذ صباح أمس لتقديم خدماتها الطبية من توقيع الكشف على عيون الأهالى وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات وصرف أدوية كل ذلك بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة تسعى للحد من أخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون، مؤكدًا أن قوافل مبادرة طاقة نور تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان، ويتم تنفيذ القوافل مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.