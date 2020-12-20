المرور والأرصاد.. تنسيق مستمر لمنع الحوادث ونصائح لقيادة آمنة

جدة - نرمين السيد - مع بدء موسم الشتاء، وظهور الشبورة الصباحية، بشكل مكثف، حرصت الإدارة العامة للمرور على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع حوادث الطرق، إضافة إلى تعميم إرشادات القيادة الآمنة فى ظل وجود شبورة على الطرق الصحراوية، والعامة.





وفى هذا الصدد تحرص الإدارة العامة للمرور، على التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس باستمرار، وإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق، حال ثبوت وجود شبورة أو تغييرات قد تعيق حركة السير.

وقدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الإرشادات تضمنت أهمية إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وشملت أيضًا زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار "الحارة المرورية"، مع ضرورة السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع وفتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

ونصحت الإدارة العامة للمرور باستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً.

ونوهت الإدارة إلى أهمية استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو أكتافه مطلقا.

وفى حال تعرض السيارة لعطل، قالت نصحت الإدارة العامة بإيقاف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير واستدعاء خدمة الإغاثة من خلال الرقم 01221110000.

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق السويس الصحراوى فى الاتجاهين، اليوم الأحد، بعد زوال وتلاشى الشبورة المائية، التى ظهرت فى الصباح، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وكانت إدارة المرور، أغلقت طريق السويس صباح اليوم لوجود شبورة كثيفة، وتهيب الادارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.