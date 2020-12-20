صور.. وزير الأوقاف يستقبل نظيره السودانى استعدادا لتنظيم دورة لأئمة البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، ونخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.





وحسب بيان للأوقاف، فمن المقرر أن يتم افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف. وتفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.

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