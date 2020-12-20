السفير المصرى لدى وارسو يلتقى نائب وزير الخارجية البولندى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر لدى وارسو، بنائب وزير الخارجية البولندى بافل جابلونسكى، بمقر وزارة الخارجية البولندية، وتم تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والإشارة إلى الأهمية التى توليها مصر لتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة، والتى تسهم فى إعطاء دفعة قوية لتفعيل التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتعاون مصر مع مجموعة فيشجراد (بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر).





وأوضح السفير حاتم تاج الدين أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلديّن، مشيراً إلى الاجتماعات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وإقليم "كاتوفيتسا" فى بولندا، تمهيدا للتوقيع على اتفاق التعاون بين الجانبين لإقامة المنطقة الصناعية البولندية بقناة السويس. كما أشار السفير تاج الدين إلى المشاورات الجارية مع مسؤولى شركة AC البولندية لبحث سُبل إقامة شراكة استثمارية فى مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى. وأبرز أهمية تنسيق مواقف البلديّن فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يسهم فى تحقيق المصالح ذات الاهتمام المُشترك.

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