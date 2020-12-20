17 توجيهًا.. ننشر استعدادات الإسكندرية لامتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع كل من يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومديرو عموم الإدارات والمراحل التعليمية، وإدارات التعليم الخاص وشئون الطلاب والمتابعة والاتصال السياسى والأمن.

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية 17 توجيهات وقرارات استعدادا لبدء الامتحانات وهى:

- تجهيز مقار اللجان التى تصلح لسير الامتحانات طبقا للقواعد والضوابط المنظمة.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب من تعقيم وتطهير والتباعد.

- الالتزام بالتعقيم يوميًا بعد انصراف الطلاب وقبل دخولهم اللجان صباح اليوم التالى.

- إعداد خطة متابعة اللجان وحل أى مشكلات تواجه سير الامتحانات.

- وضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية.

- اختيار مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين والسلامة.

- تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

- التأكد من مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية، على أن تعدل الامتحانات الخاصة بالطلاب الدمج وفق القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017.

- مدير المدرسة مسئول عن تشكيل كنترول المدرسة من أصحاب الخبرة.

- إجراء أعمال التصحيح يجب أن تجرى بشكل يومى، وتحقيق معايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- عدم إعلان أي نتائج إلا بعد أن تعتمد بشكل رسمي، والالتزام بإعلان النتائج، وفق القرار الوزارى المنظم قرار 313 لسن 2011.

- التأكد من كفاءة وصلاحية كراسات الإجابات قبل تسليمها لمقار لجان الامتحانات.

- تشكيل لجنة قانونية بالإدارات التعليمية للتوجه إلى لجان سير الامتحانات فى حالة وجود مشكلات.

- التصدى بكل شده لحالات الغش، والإخلال بنظام الامتحانات، واتخاذ كافة القرارات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للحفاظ على حسن سير الامتحانات.

- تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير عام الإدارة وعضو من الأمن وشؤون قانونية وشؤون الطلاب وعضو من التعليم مختص بالامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول وفحص التظلمات من نتيجة الامتحانات وفقًا للقرار 360 لسنة 2018.

- حظر كتابة أو تصوير أو طباعة أوراق أسئلة الامتحانات خارج المدرسة أو المطبعة السرية للمديرية.