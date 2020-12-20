بدء البرنامج التدريبى للعاملين بمجلس الشيوخ لتنمية مهاراتهم

جدة - نرمين السيد - تعقد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برنامجاً تدريبياً يبدأ اليوم، ويستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع الاحتفاظ بتطبيق جميع إجراءات التباعد الاجتماعى.





ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس، ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس، واختصاصاته، وأجهزته البرلمانية، ودور اللجان النوعية به، واختصاصاتها فى اللائحة. كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

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