حسام المندوه الحسيني: البرلمان القادم سيكون مختلفا.. والدولة تعطي الفرصة للشباب لتولي المناصب

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن "البرلمان القادم سيكون مختلفا بالتأكيد وهو ما لمسته في زملائي، فالكل لديه طاقة للعمل، وهناك تعاون من خلال الحزب، والشكل يتغير، والنائب الأول للحزب وهو المهندس أشرف رشاد وهو شاب لديه فكر عالي جدا ويتمتع بلباقة شديدة رغم صغر سنه".

وأضاف في حواره مع إذاعة "الشباب والرياضة" عبر برنامج «ميكانو»، أن هناك توجه عام لدى الدولة بأن تعطي الفرصة للشباب لتولي المناصب والدخول للبرلمان، وهو ما شاهدته في تكريم نقابة أطباء الأسنان لأبنائها ممن نجحوا في الفوز بمقعد في البرلمان، علاوة على نواب المحافظين من الشباب.

وأضاف: «نحن في مصر نحتاج لدراسة سوق العمل بشكل جيد، حتى نستطيع توجيه دفة التعليم بما يخدم هذا السوق، وهو ما بدأ يظهر في مصر عن طريق الجامعات المتخصصة التي بدأت تظهر في مصر مثل كليات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهي الوظائف المطلوبة، ولعل هذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد علي تغير ثقافة المواطن، فالطبيب ليس أفضل شخص، فأي شخص سواء موظف أو غيره أتقن في مهنته فهو شخص محترم".

وأكد النائب البرلماني أن الدولة تضع نصب أعينها المواطن في الدرجة الأولى، وهو ما ظهر في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مبادرة 100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، ومكافحة فيروس سي، وغيرها وبالتالي على المواطن أن يثق في الدولة التي توليها اهتمامه.