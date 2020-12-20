نقابة الأطباء تعلن عن شهيد جديد بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور عبداللطيف الشوربجى استشارى النساء والتوليد بالمعاش رئيس قسم النساء سابقا بمستشفى كفرالشيخ العام والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووجهت النقابة، خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية االله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

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