قائمة استرشادية.. «شئون البيئة» يوافق على عدة إجراءات لتقييم التأثير البيئي للمشروعات

وافق مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، خلال جلسته الـ 55، على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات؛ من أجل تطوير سير العمل، وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد - فى تصريحات اليوم الأحد - إن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التي تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمي طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها؛ لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.
وأوضحت فؤاد أنه من ضمن تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئي لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه في المحافظات.
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