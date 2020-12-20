سرقة الكهرباء.. كل ما تريد معرفته عن العقوبة وطرق الإبلاغ

وأوضح المصدر أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يتم وضعه بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.
وقال إن التفتيش على العدادات يتم كل فترة أقصاها 3 أشهر، خاصة أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد سيتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
تعديل قانون سرقة الكهرباء
يذكر أنه تم تعديل مادتين فى قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف أو المشترك، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك للمتهم بسرقة الكهرباء
يذكر أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي كما نشرها جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" جاءت كالآتي:
- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
فى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
كما جاء أن غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
أما غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
تخفيف غرامة سرقة الكهرباء
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللائحة الخاصة بغرامة سرقة التيار الكهربائي، بهدف التوصيل للغير يتم تعديلها الآن فى جهاز مرفق الكهرباء.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لــ"دوت الخليج"، أن ذلك يأتى تخفيفا عن كاهل المواطنين بعد مطالبة رؤساء شركات توزيع الكهرباء تخفيف العقوبة لسهولة تنفيذها.
وكشف المصدر أن العقوبة بالنسبة لسارق التيار بهدف التوصيل للغير سيتم تخفيضها لتكون نفس قيمة استهلاكه الشهرى، بمعنى إن كان قيمة استهلاكه 100 جنيه ستكون الغرامة 100 جنيه فقط.
وقال إن اللائحة الجارى تعديلها كانت تنص على أن غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لأعلى شريحة لمدة عام.
طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء
دعا مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، مؤكدا أنها في مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى، بـ 4 طرق:
1- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121
4- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه
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