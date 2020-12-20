نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الـ242.. "الأطباء" تنعى الدكتور عبداللطيف الشوربجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبداللطيف الشوربجي، استشارى النساء والتوليد بالمعاش ورئيس قسم النساء سابقا بمستشفى كفر الشيخ العام، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور عبداللطيف الشوربجي، الطبيب رقم الــ(242)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.