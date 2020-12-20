استشاري نفسي يوضح.. هل الاكتئاب يسبب كورونا ؟

كثيرا من الأشخاص حول العالم يُصابون بمرض الاكتئاب، وارتبط مؤخرا بنسب الإصابة بفيروس كورونا، حيث قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن نسبة زيادة أعراض الأمراض والفيروسات على الشخص تزيد بنسبة 30%، في حالات التوتر والاكتئاب، موضحا أن مصابي كورونا يختلفون، من حيث احتمالية إصابة الشخص بالإكتئاب والتوتر.

وأوضح الدكتور جمال فرويز، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه في حالة عدم إصابة الشخص بالاكتئاب، يتم تخصيص بعص الاشغالات له، بالإضافة إلى الكورس العلاجي، مثل ممارسة الأنشطة، وقرأءة الكتب، لتخفيف وطئة التوتر.

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علاقة الاكتئاب بفيروس كورونا



ولفت استشاري الطب النفسي، إلى أن نجاح الشفاء من فيروس كورونا، يتوقف على اتباع البرتكول العلاجي بشكل صحيح مع الإلتزام بالهدوء النفسي.

وذكر أن البرتوكولات العلاجية لـ فيروس كورونا، أصبحت تحمل مواد مضادة للإكتئاب حتى تساعد في الشفاء، وتخفف حدة الأعراض، وأن هناك سلالة جديدة منتشرة متمحورة من فيروس كورونا في بريطانيا مؤخرا، نتج عنها ارتفاع هائل في أعداد الإصابات، حيث كشف المسئولين 7 أعراض للسلالة الجديدة الأكثر خطرا.

