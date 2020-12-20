رئيس الشيوخ يستقبل وزير الزراعة.. اليوم

يستقبل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بمكتبه وزير الزراعة السيد القصير.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء ومسؤلون لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه برئاسة المجلس.

هذا، وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق،قد استقبل بمكتبه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأحد الماضى، برفقة وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.