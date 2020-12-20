هالة أبو السعد: السيسي نجح فى استعادة حقوق الإنسان للمصريين خلال وقت قصير

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فرضها التام لقرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة على أن الجميع يُدرك مدى تحيز البرلمان الأوروبي للمنظمات المشبوهة والسير على نهجها في مُحاربة مصر منذ سنوات طويلة من خلال ملف حقوق الإنسان.

وأشارت "أبو السعد"، خلال البيان الصادر لها، إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق على أن دولهم الديمقراطية أقدمت على انتهاك ما تدافع عنه من حقوق الإنسان عندما تعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومي لدولهم، بالرغم من أن ما تعرضت له مصر من الهجمات الإرهابية خلال السنوات الماضية يفوق بمراحل كل ما تعرضت له الدول الأوروبية.

وأكد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، على أن جميع الدول العربية والأوروبية يُشيدون بما توصلت إليه جمهورية مصر العربية في تطوير ملف حقوق الإنسان الأن، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح وبشكل كبير في إستعادة كافة حقوق المواطنين سواء في الداخل والخارج في وقت قصير.

وأوضحت البرلمانية، أن الجميع يُدرك جيدًا أنه خلال أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية تم تقييد وتهميش كافة حقوق الإنسان، ولكن أنقلب الأمر رأسًا على عقب منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، وحرصه على إستعادة كرامة وحقوق الإنسان في كافة الدول.

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وطالبت البرلمان الأوروبي بـ"عدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، فضلًا الابتعاد عن ازدواجية المعايير".