دوت الخليج ينشر مواعيد استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية



كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الجدول الزمني لحفل استقبال السادة اعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة ، ليكون على مدار (6) أيام تبدأ يوم الثلاثاء المقبل ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأكد المستشار محمود فوزي انه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والسادة الإعلاميين.

الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن الجدول الزمني لاستقبال النواب الجدد

وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وأوضح أمين عام مجلس النواب انه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية:

أولا :أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا : اعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم*، كالآتي:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر : نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وتهيب الأمانة العامة بالسادة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعا للتزاحم.

وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.

تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.

