عاجل | كورونا تضرب الأهلي بقوة .. بينهم أفشة

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن وجود ثلاث عينات إيجابية بفيروس كورونا داخل الفريق، وذلك قبل السفر إلى النيجر لبداية المشوار الأفريقي. اقرأ أيضا: الأهلي يطير إلى النيجر بعد قليل

وبهذا يغيب كل من عمرو السولية ومجدي أفشة ورامي ربيعة، والمدير الفني بيتسو موسيماني عن مباراة سينوديب القادمة. وبهذا يغيب كل من عمرو السولية ومجدي أفشة ورامي ربيعة، والمدير الفني بيتسو موسيماني عن مباراة سينوديب القادمة. وتُقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك لمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

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