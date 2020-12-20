أمانة الشيوخ يعقد برنامجًا تدريبًا لتنمية مهارات العاملين بالمجلس

تعقد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برنامجاً تدريبياً، يبدأ اليوم ويستمر لمدة اسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ، مع الاحتفاظ بتطبيق جميع اجراءات التباعد الاجتماعى.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس، ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس وأختصاصاته، وأجهزته البرلمانية و دور اللجان النوعية به واختصاصاتها فى اللائحة.
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كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية، والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.
هذا، ويستقبل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بمكتبه وزير الزراعة السيد القصير.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء ومسؤلون لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه برئاسة المجلس.
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