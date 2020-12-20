رسالة هامة من المستشار محمود فوزي للنواب الجدد بشأن إجراءات كارنيهات العضوية

أهابت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محموةد فوزي، بالنواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن لاستخراج كارنيهات العضوية، منعا للتزاحم.

وكشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة ، ليكون على مدار (6) أيام تبدأ يوم الثلاثاء المقبل ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، مؤكدا أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والسادة الإعلاميين.



وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).



وفي السياق ذاته أشار المستشار محمود فوزي أن الأمانة العامة للمجلس انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.



تتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية. وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص امنياتة لمجلس النواب الجديد بالتوفيق والسداد.