عبد الوهاب خليل: قرار البرلمان الأوروبى مصيره سلة المهملات.. وتمريره يؤكد وجود مؤامرة خارجية

انتقد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي في التعليق على الأوضاع الحقوقية في مصر، وقال:" إنه مُسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.

وقال عضو مجلس النواب، خصوصا وأن مصر، طوال السنوات الماضية حققت اختراق كبير في مجال التنمية وفي مجال تعزيز حقوق الإنسان والانتصار للقانون.

وأضاف خليل:" إن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مصيره سلة المهملات، فهذا ما يليق به لأنه موجه ومغالط وملىء بالأكاذيب،

‏لافتا إلى أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي فى بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمر يتنافى مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.

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وأبدى عضو مجلس النواب، دهشته من تمرير القرار، بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 عضوا وهو ما يؤكد وجود مؤامرة كبرى على الوطن.

وطالب خليل البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.

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