غدا 21 ديسمبر.. الانقلاب الشتوي يبدأ رسميا معلنا بداية فصل الشتاء

يبدأ الانقلاب الشتوي رسميا غدا الإثنين 21 ديسمبر معلنا بداية فصل الشتاء، إذ تشهد الأرض حدوث الانقلاب عند الساعة العاشرة صباحا، وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبي.
فلكيا
يتم استخدام تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف فى الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفى، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي.
موسميا
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ويحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهى اثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى إستقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.
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