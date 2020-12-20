غدا 21 ديسمبر.. الانقلاب الشتوي يبدأ رسميا معلنا بداية فصل الشتاء

يبدأ الانقلاب الشتوي رسميا غدا الإثنين 21 ديسمبر معلنا بداية فصل الشتاء، إذ تشهد الأرض حدوث الانقلاب عند الساعة العاشرة صباحا، وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبي.

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يتم استخدام تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع فى الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف فى الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفى، ويبدأ الشتاء فى الانقلاب الشتوي.

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