تأكد إصابة 17 لاعب من منتخب الشباب بكورونا

ظهرت نتيجة المسحةالطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي خضعت لها بعثة منتخب مصر للشباب في مطار القاهرة الدوري مساء أمس، فور وصولها من تونس.

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وثبتت المسحة إصابة 17 لاعب من قوام المنتخب المصري للشباب بفيروس كورونا المستج، ذلك بجانب استمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

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