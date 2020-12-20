ياسر زكى: تقرير البرلمان الأوربى يستند على معلومات غير موثقة.. ونرفض التدخل فى شأننا

قال النائب ياسر زكى، عضو مجبس الشيوخ، هناك حالة من الاستياء تنتاب المواطن المصرى، من بيان البرلمان الاوروبى الذى خرج إلينا بتوصيات ومقترحات فى ظاهرها بريئة، وفى إطار النصح والتوجيه، ولكن فى باطنها تدخل سافر فى الإرادة المصرية والقوانين والاستقلالية القضائية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، تناول هذا البيان المشين (لمن اصدروه) - ضرورة إصلاح وضع حقوق الإنسان، المتدهور فى مصر على حسب زعمهم - ويدعو إلى - مراجعة متعمقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، وفى هذا الإطار نتوجه للاتحاد الأوروبى بضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل السافر فى سياسة كل دولة، لاسيما أن البيان مبنى على أسس سياسية واضحة.

وأشار زكى إلى أن البيان، يستند إلى معلومات غير موثقة، وأن جميع الأسماء الواردة بالبيان يحاكمون بتهم جنائية وليست سياسية، وأن مصر غير مطالبة بتقديم توضيح عن سياساتها الداخلية والتى تعمل فى الأساس على الحفاظ على استقرار المجتمع المصرى، وخاصة فى ظل حالة من التهديدات الإرهابية العالمية، والتى تعمل مصر وحدها فى التصدى لها.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على إنه حرصا على العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم، ندعوا إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية فى مصر، واحترام السيادة المصرية على أرضها، وتوفير الوقت والمجهود لحل قضايا ساخنة دولية، تستحق أهتمام المجتمع الدولى، والذى يتجاهلها بشكل واضح، موجها فقط ملاحظاته السامة لمصر التى تشهد أعلى معدلات تصحيح مسار اقتصادى واجتماعى فى المنطقة خلال الفترة الحالية.