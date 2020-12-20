أيمن أبو العلا: مصل "سينوفارم" آمن.. ولابد من قياس نسبة الأجسام المضادة قبل التطعيم

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جرعات اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، والذي تسلمته مصر مؤخرًا آمن، وليس له أعراض جانبية تذكر.
ورفض النائب في بيان له اليوم، التشكيك في المصل من جانب البعض، والقول بأنه غير آمن، وانتشار شائعات بشأن عدم فعاليته في مواجهة الفيروس.
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وطالب "أبو العلا" الحكومة بضرورة قياس الأجسام المضادة للراغبين في الحصول على المصل، حرصًا على عدم إهدار الكمية التي حصلنا عليها، موضحًا أن كثير من المصريين تعرضوا للإصابة بالفيروس بدون أعراض وتم شفاءهم ، كذلك لابد من وجود خطة واضحة للأولويات الخاصة بمن سيحصل على اللقاح وآلية ذلك.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة منح شهادة لكل من حصل على المصل، لتكون متاحة للراغبين في السفر مثلًا أو لأي جهة من الجهات.
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