أيمن أبو العلا: مصل "سينوفارم" آمن.. ولابد من قياس نسبة الأجسام المضادة قبل التطعيم

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جرعات اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، والذي تسلمته مصر مؤخرًا آمن، وليس له أعراض جانبية تذكر.

ورفض النائب في بيان له اليوم، التشكيك في المصل من جانب البعض، والقول بأنه غير آمن، وانتشار شائعات بشأن عدم فعاليته في مواجهة الفيروس.

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