مايسة عطوة: السيسي استعاد حقوق الريف المصري بعد تهميشه 40 عامًا

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير 100 قرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًة على أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى.

وأكدت "عطوة"، خلال البيان الصادر له، على أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى لتطوير 1000 قرية، في هذا التوقيت وقبل الأنتهاء من عام 2020 وحلول العام الجديد ، يعكس مفهوم التنمية الشاملة التى تتبنها الدولة المصرية.

وأشارت وكيلة القوى العاملة، إلى أن الريف المصري شهد حالة من التهمش وأهدار الحقوق منذ ما يزيد عن 40 عامًا مضيت، ولكن حان الوقت الأن لإستعادة حقوقهم والإهتمام بتطويره، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضحت مايسة عطوة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل الأكبر في تطوير كافة محافظات الجمهورية وإقتلاع العشوائيات من جذورها في وقت قصير.