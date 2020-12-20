كيف يعوض الأهلي غياباته أمام سونيديب

يتعرض الأهلي لأزمة كبيرة بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق منذ دقائق معدودة، في ثلاثة من أهم لاعبي النادي الأهلي، وذلك قبل ساعات قليلة من سفر الأهلي إلى النيجرلبدابة مشواره الأفريقي أمام سونيديب.

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الكورونا تضرب ثلاثي الأهلي

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة ثلاثي الأهلي: محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، ورامي ربيعة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أُثبتت إيجابية مسحتهم التي خضعوا لها قبل السفر مباشرةً إلى النيجر.

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي بدون مدير فني

يسافر النادي الأهلي إلى النيجر، اليوم، بدون مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك لمواجهة سينوديب يوم 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وسيقود "جونسون" المدرب العام للفريق، الإدارة الفنية في غياب موسيماني، كما تم في مباراة غزل المحلة الماضية.

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