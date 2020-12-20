الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى النيجر اليوم، استعداد لمواجهة سينوديب، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.







وشهدت القائمة غياب كل من محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، ورامي ربيعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وغياب مروان محسن بسبب الإصابة العضلية، فيما شهدت القائمة عودة كل من سعد سمير وطاهر محمد طاهر، لتضم كل من:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

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وتُقلع بعد قليل طائرة تحمل بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، وذلك استعداد لبداية المشوار الأفريقي للأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بمواجهة سونيديب يوم الأربعاء القادم الموافق 23 ديسمبر.

