المستشار محمود عتمان يؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى أداء موظفى مجلس الشيوخ

أكد المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، على أهمية التطوير و الارتقاء بمستوى أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس، واستمرار تحفيزهم على التدرج صعوداً بمستواهم الوظيفي، واتاحة كل الوسائل والامكانيات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.
كما شدد أمين عام مجلس الشيوخ، على ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلماني.
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار محمود عتمان للعاملين بالمجلس خلال تدشين البرنامج التدريبي، لتنمية مهارات العاملين، بقطاع اللجان، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً على حرص رئيس المجلس، على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية.
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