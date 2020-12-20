الأهلي يتخذ هذا الإجراء لضم والتر بواليا والجونة يحدد السعر النهائي

يواصل النادي الأهلي بحثه عن مهاجم أفريقي سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ودخل الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ضمن أبرز المرشحن في قائمة اللاعبين تحت رادار إدارة الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.



ويقدم المهاجم الزامبي مستويات مميزة مع فريقه الجونة، حيث سجل هدفيين في أول لقائين له مع الفريق الساحلي، بخلاف تألقه في الموسم الماضي، وإحرازه 13 هدفًا جعله ضمن قائمة هدافيين الدوري المصري.



وهو ما جعل إدارة الأهلي تنظر بقوة للمهاجم الزامبي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة، التواصل مع اللاعب من أجل معرفة موقفه.

وأكدت مصادر من اللاعب موافقته بشكل مبدئي على ارتداءه قميص الأهلي خلال الفترة القادمة، ولا يمانع أبدًا في الانتقال للمارد الأحمر.

ورفع الجونة سقف مطالبه المالية حيث طلب الحصول على 30 مليون جنيه دفعة واحدة من أجل السماح برحيل هدافه الزامبي إلى المارد الأحمر.

وكان موسيماني المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة ناديه ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب المغالاة المالية لإدارة النادي الجنوب أفريقي.

