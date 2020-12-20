محافظ القاهرة يتابع أعمال تجهيز خط سير المومياوات المليكة

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لخط سير المومياوات الملكية، بدءاً من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحى السيدة زينب ومصر القديمة، وصولا لمتحف الحضارة.





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