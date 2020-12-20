سفير فيتنام بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

أوضح السفير تران ثانه كونج سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري الفيتنامي والذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفيتنام شهد خطوة متقدمة إلى الأمام وحقق نتائج مشجعة وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام في عام 2017م والرئيس الفيتنامي الراحل السيد تران داي كوانج لمصر في أغسطس 2018م، مما أعطى دفعة قوية لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات في المستقبل.

وأكد أن حجم التجارة الثنائية في عام 2019م بلغ نحو 491 مليون دولار، منها صادرات فيتنامية للسوق المصرية بقيمة 458 مليون دولار، وبلغت الواردات الفيتنامية من مصر قيمة 33 مليون دولار سلع مصرية مختلفة، موضحًا أن هذه الأرقام لا تزال في مستوى متواضع وأقل من إمكانياتنا؛ وهناك العديد من الأسباب التي يجب إلقاء النظر عليها في هذا الأمر.

وأشار إلى أن نقص معلومات عن السوق التجاري يمثل التحدي الأكبر؛ لذلك، ينبغي تشجيع المزيد من أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين مثل اجتماع اليوم في غرفة الإسكندرية، موضحا ان سفارة فيتنام ستقوم بتوفير كافة المعلومات الأساسية عن السوق الفيتنامية والإجابة على جميع استفساراتكم إن وجدت، مما يساهم في معرفة المزيد عن السوق الفيتنامي، ونرحب بأي مقترحات وتوصيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وتقدم السفير خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى بالشكر والامتنان للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لدعمها وتعاونها مع سفارة فيتنام لعقد هذا المنتدى الاقتصادي بعنوان "بحث سبل التعاون والإمكانات التجارية والاقتصادية بين مصر وفيتنام".

وتحدث السفير عن الأوضاع في فيتنام مشيرًا إلى أن عدد السكان بدولة فيتنام حاليا يبلغ 95 مليون نسمة، ولكن مع وجود معدل نمو اقتصادي مرتفع بأكثر من 6٪ لمدة 30 عامًا متتالية، وكذلك مع وجود استقرار أمني وسياسي، يُنظر إلى فيتنام على أنها وجهة جيدة للأنشطة الاستثمارية وأيضًا بوابة إلى سوق دول جنوب شرق آسيا (رابطة الآسيان) التي يجمع حوالي 650 مليون نسمة.

وأوضح أنه حتى الآن، تتلقى فيتنام استثمارات أجنبية مباشرة من 138 دولة بمثابة (32658 مشروع استثمار أجنبي مباشر بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ 381.5 مليار دولار أمريكي).

بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع علي 13 اتفاقية تجارة حرة مع جميع القوى الاقتصادية والقوى الكبيرة بالعالم، ويعد ذلك ميزة أخرى لأي شركة حريصة على الاستثمار في فيتنام.

واستكمل أن فيتنام أصبحت واحدة من الدول المنتجة في العالم بشكل رئيسي للعديد من المنتجات مثل الإلكترونيات والملابس والأحذية والأثاث وأسماك الباسا بالجمبري والكاجو والقهوة والفلفل الاسود والأرز؛ وقد فتحت هذه الميزة أيضًا الباب للعديد من الفرص التجارية لتجار العالم للحصول على بضاعتهم من فيتنام.

وقال إن فيتنام كعضو في منظمة التجارة العالمية، تلتزم بما تم التكليف به تجاه منظمة التجارة العالمية وترحب بجميع الإمدادات الجيدة من الواردات من جميع أنحاء العالم التي هي من ضمنها مصر.

واستعرض السفير العلاقات المصرية الفيتنامية مشيرا إلى أن بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترجع إلى عام 1963م.

وأكد أن علاقتنا الثنائية السياسية التي تربطنا لأكثر من 57 سنة هي أساس صلب لـ التوسيع وتعزيز العلاقات التعاونية في مجالات كثيرة بين البلدين ومن حيث يجب أن تكون علاقات الاستثمار والتجارة هي الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات.