رئيس هيئة السكة الحديد يكرم قائد قطار سوهاج ومساعده ليقظتهما في العمل

احتفاءً بالنماذج المشرفة، ولجعلها مثالا يحتذى به لباقي العاملين، كرّم اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، كلا من السيد صبري احمد، والسيد السيد عطا الله شعبان، قائد قطار سوهاج ومساعده، ليقظتهما في العمل متفادين بسرعة تصرف مشهودة حادث من شأنه إزهاق أرواح وإتلاف أصول لممتلكات الهيئة، جراء تصرف غير مسئول من قائد مركبة حاول المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

وأثناء التكريم، سلّم رئيس الهيئة شهادات التقدير للسيد مساعد قائد القطار، والسيد رئيس اللجنة النقابية بسوهاج نيابة عن السيد قائد القطار والذي حالت ظروفه الخاصة عن الحضور اليوم بالاضافة الي الموافقة علي صرف حافز مادي نظير جهودهم، كما وجّه رئيس الهيئة تهنئته للمكرمين متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهم، وداعيًا جميع العاملين الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

يذكر أنه وبتاريخ ١٥ ديسمبر الجاري، وأثناء عبور سيارة نصف نقل السكة ما بين محطتي قنا والاشراف من غير المكان المُعد لذلك، وأثناء مرور قطار ٩٣٥ الأقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالسيارة دون أية تلفيات أو إصابات.