الأنبا بشارة يزور كنيسة العذراء بالفقاعي ويلقى كلمة روحية حول الاستعداد لعيد الميلاد المجيد

زار صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة العذراء أم المخلص بالفقاعي، حيث رافق نيافته في الزيارة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية.

كان في استقبال الأنبا بشارة عياد راعى الكنيسة الأب ملاك وهبة، حيث وشارك في تسبحة كيهك، كما ألقى كلمة عظة حول "الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد".

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وأكد مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك أن ميلاد يسوع يولد الحب وتدفن الحرب، مضيفا أن العام القادم هو "عام المصالحة" مع الله بالاعتراف والتوبة، ومع الذات بقبول ضعفي.

والتقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مع كافة المسؤولين بخدمات العمل الإيبارشي، وذلك للمرة الأولي منذ توليه مسئولية الخدمة بالإيبراشية .

يأتي لقاء نيافة الأنبا باسيليوس مع مسؤولى خدمات العمل وهيئة العمل الإيبارشية في إطار اهتمامه بتفقد خطة سير العمل الخاصة بأنشطة الإيبارشية.

ورحل عن عالمنا اليوم الأحد القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بمنطقة الوايلي الكبير، وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية - دائرة (القاهرة والجيزة وأفريقيا).

والأب القمص إيليا شكري سيم قسا في 5 مارس عام 2005، ونال القمصية في 13 سبتمبر 2020، وهو من الأباء الذين عرف عنهم محبتهم للبسطاء والتربية الكنسية، ومساعدة الجميع.

كان المجلسُ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية قد اجتمع أمس، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وفي بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر في حياة القس باقي صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعي والمعلم الحقيقي في شعبه.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه في إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا؛ قرر المجلس الآتي: 1- تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين ٢١ ديسمبر حتى الجمعة ١٥ يناير.