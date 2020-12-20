بارد ليلا .. الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا.. والقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا / الاثنين/ مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد الرياح معتدلة، ودافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض و مرتفع جوي آخر فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 20 13

السلوم 19 11

سيوة 21 11

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 18 05

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 24 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 27 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 23

المدينة 29 18

الرياض 19 11

المنامة 22 18

أبوظبى 25 19

الدوحة 22 17

الكويت 19 09

دمشق 16 05

بيروت 20 14

عمان 16 06

القدس 16 08

غزة 21 11

بغداد 18 07

مسقط 25 18

صنعاء 22 07

الخرطوم 33 19

طرابلس 19 13

تونس 18 11

الجزائر 15 09

الرباط 19 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 06 02-

اسطنبول 08 06

إسلام آباد 20 06

نيودلهى 05 07

جاكرتا 31 25

بكين 05 08-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 09 02

أثينا 14 09

روما 14 05

باريس 11 09

مدريد 11 04

برلين 06 04

لندن 13 08

مونتريال 02 02-

موسكو 01- 04-

نيويورك 04 02

واشنطن 07 02

نواكشوط 28 15

أديس أبابا 21 09