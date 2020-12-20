سعفان يسلم 150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، يرافقة محافظ الإقليم اللواء عادل الغضبان بتسليم 150 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن تسليم 50 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ، بالإضافة إلي تسليم 30 شهادة تخرج للمتدربين علي مهن الملابس الجاهزة والدش والمحمول، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد . وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، افتتح في بداية اليوم الثاني من زيارته لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل".

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