هشام طلعت مصطفى: جذب الاستثمار الأجنبى ضرورة لتحقيق التنمية العمرانية.. فيديو

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، إن حجم المطلوب السنوى كبير جدا لتنمية القطاع العقارى، وفى المقابل المصادر المتاحة لدينا داخل النظام المصرفى غير كافية لتلبية تلك الاحتياجات.

وقال هشام طلعت مصطفى خلال جلسة صناعة العقار ومعوقات التصدير بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، إن لدينا متطلبات سنوية تقارب 2 تريليون جنيه، والحل للإيفاء بهذه المتطلبات هو جذب الاستثمار من الخارج وخلق قواعد جديدة لتشجيعه، وهو الحل الأمثل لتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ولتطوير المرافق والكهرباء وشبكات المياه وغيره.

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وأكد على ضرورة تنظيم مؤتمر تجتمع فيه كل الأطراف لمناقشة جذب الاستثمار الاجنبى، مشيرا إلى أن القطاع العقاري المصري من القطاعات الصاعدة باستمرار، ولكنه يواجه عددا من التحديات تستوجب التفكير خارج الصندوق لتوفير المزيد من مصادر التمويل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال طلعت مصطفى، إن التحديات أمام قطاع العقارات المصري خلال الثلاثين عاما القادمة أكبر من التصور، واستطرد قائلًا: لنا أن نتصور المشهد فمثلا ما تم بناؤه في مصر خلال 120 عاما مضت الوضع الحالى يتطلب أن يتم إنشاء مثلها مرة ونصف خلال الثلاثة عقود القادمة.

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وأكد أن التحديات التى تواجه القطاع العقارى لن تحلها الدولة بمفردها وإنما بمشاركة القطاع الخاص وجميع الجهات المنوط لها، وهو ما يستوجب ان تجلس جميع الاطراف المسئولة على طاولة واحدة لمناقشة التحديات وايضا مناقشة فرص الاستثمار واشكال التعاون بين الوزارات المختلفة والجهاز المصرفى وغيره لتحقيق المزيد من التنمية فى القطاع العقارى ولمواجة اى تحديات.

شارك فى الجلسة خالد عباس نائب وزير الاسكان واحمد منصور رئيس شركة كاسيل للتطوير العقارى واحمد العدوى رئيس شركة انرشيا للتنمية العقارية وحسن حسين رئيس مجلس ادارة شركة تعمير للتمويل العقارى



