نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ظاهرة نادرة".. 7 معلومات عن الانقلاب الشتوي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث انقلاب شتوي غدا الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، حيث أشارت إلى حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة (10:02 صباحًا جرينتش).

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن الانقلاب الشتوي المتوقع حدوثه:

١-يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

٢-تستخدم الفلك تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع في الاعتدال الربيعى ويبدأ الصيف في الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف فى الاعتدال الخريفى، ويبدأ الشتاء في الانقلاب الشتوي.

٣-وبالنسبة للأحوال الجوية فتبدأ الفصول في اليوم الأول من الأشهر التى تشمل الاعتدالين والانقلابين في نصف الكرة الشمالى، حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو، ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير فى السنة الكبيسة).

٤- يشهد الانقلاب الشتوى هذا العام اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل، والذي يطلق عليه الاقتران العظيم، وسيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبى الغربى حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

٥-يحدث الانقلاب الشتوى نتيجة ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي تميل بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى إستقبال ضوء الشمس.

٦-نتيجة الانقلاب الشتوى يكون القطب الشمالى لكوكب الارض مائل بعيدًا عن الشمس.

٧-تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدى ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى جميع المواقع شمال خط الاستواء، فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة