نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صحة النواب": سينوفارم آمن.. ولابد من قياس الأجسام المضادة قبل التطعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جرعات اللقاح الصيني "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، والذي تسلمته مصر مؤخرًا آمن، وليس له أعراض جانبية تذكر، معلنًا رفضه التشكيك في المصل من جانب البعض، والقول بأنه غير آمن، وانتشار شائعات بشأن عدم فعاليته في مواجهة الفيروس.

وطالب "أبو العلا" في بيان له، اليوم الأحد، الحكومة بضرورة قياس الأجسام المضادة للراغبين في الحصول على المصل، حرصًا على عدم إهدار الكمية التي حصلنا عليها، موضحًا أن كثير من المصريين تعرضوا للإصابة بالفيروس بدون أعراض وتم شفاءهم، كذلك لابد من وجود خطة واضحة للأولويات الخاصة بمن سيحصل على اللقاح وآلية ذلك.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة منح شهادة لكل من حصل على المصل، لتكون متاحة للراغبين في السفر مثلًا أو لأي جهة من الجهات.

إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 324 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106481 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 611 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.