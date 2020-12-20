نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة شقيق القارئ الدكتور أحمد نعينع بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي اليوم الأحد الدكتور حسان أحمد نعينع، الأستاذ بقسم جراحة العظام، بكلية الطب جامعة المنوفية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة القراء بمحافظة الجيزة الدكتور حسان أحمد نعينع شقيق الدكتور أحمد أحمد نعينع القارئ بالإذاعة والتليفزيون للفقيد الرحمة.

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وكشف الدكتور أحمد نعينع، قارئ الإذاعة المصرية الشهير، عن سعيه لإقامة اتحاد عالمي للقراء، وأن أحد رجال الأعمال رحب بالفكرة على أن يكون مقر الاتحاد بأحد الجامعات في مصر، مشيرًا إلى أنه يسعى في خطوات تسجيل الاتحاد لإقامة مشروعات تفيد كتاب الله ومنها إقامة مدرسة عالمية لتعليم القراء.

وأوضح «نعينع» خلال لقاء سابق مع الاعلامى عمرو الليثي، عن سبب عدم حدوث أي تغييرات في صوته مع مرور الزمن، مؤكدًا أن من يتقي الله في قراءة القرآن ويقرأه سليمًا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الله صوته إلى أن يموت.

وأشار إلى أن هناك بعض الأسباب التي تحافظ للقارىء على صوته، كالنوم مبكرًا، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بالمطرب محمد عبدالوهاب في آخر حياته، وكان يقول له:«خميرة الصوت النوم».

