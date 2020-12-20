انت الان تتابع تفاصيل خبر تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية بدايةً من اليوم و8 فئات مستثناه بهذه المحافظة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدرت توجيهات لجميع المحافظين في وقت سابق بـ تخفيض أعداد الموظفين في المصالح الحكومية تخفيفاً للزحام داخل المؤسسات الحكومية وبما لا يخل بسير العمل وتقديم خدمات المواطنين، وتحديد نسبة تخفيف العمالة متروكة لكل محافظ على حسب الظروف في المحافظة، كما أصدر رئيس الوزراء أيضاً قراراً في وقت سابق بمنح المحافظين سلطة التعامل مع الأزمات كتعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس أو كورونا أو لأي سبب آخر.

تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية بهذه المحافظات

وقامت العديد من المحافظات بتخفيف العمالة في المؤسسات الحكومية، وكانت القاهرة أول من أعلنت عن ذلك، حيث أصدرت قراراً بتخفيض نسبة الموظفين بنسبة 50% وبالتناوب فيما بينهم، أما محافظ المنوفية فجعل النسبة 25%، وذلك لأن المنوفية أقل من محافظة القاهرة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان محافظ الجيزة قرر قبل يومين تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في جميع المصالح الحكومية بدايةً من اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن القرار استثنى 8 فئات وهم.

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أولاً: العاملون بالإشغالات.

ثانياً: الأمن.

ثالثاً: الإدارات الهندسية.

رابعاً: المتابعة الميدانية.

خامساً: العمليات.

سادساً: النظافة.

سابعاً: الطرق والمرافق.

ثامناً: المواقف والساحات.