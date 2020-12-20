صور..سفير فيتنام: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال السفير تران ثانه كونج، سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة، إن التعاون الاقتصادى والتجارى بين بلاده ومصر شهد خطوة متقدمة إلى الأمام وحقق نتائج مشجعة وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام في عام 2017.





وأضاف "كونج" خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادى المصرى الفيتنامى، الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن حجم التجارة الثنائية فى عام 2019 بلغ نحو 491 مليون دولار، منها صادرات فيتنامية للسوق المصرية بقيمة 458 مليون دولار.

وأوضح أن الواردات الفيتنامية من مصر بلغت 33 مليون دولار سلع مختلفة، قائلا أن هذه الأرقام لا تزال فى مستوى متواضع وأقل من إمكانيات البلدين.

وأشار إلى أن نقص معلومات عن السوق التجارى يمثل التحدى الأكبر؛ لذا ينبغى تشجيع المزيد من أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين، منوها أن سفارة فيتنام ستقوم بتوفير كافة المعلومات الأساسية عن السوق الفيتنامية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد "كونج" على عمق العلاقات المصرية الفيتنامية والتى بدأت عام 1963، لافتا إلى أن العلاقات السياسية التى تربطنا لأكثر منذ 57 سنة هى أساس صلب لتعزيز العلاقات التعاونية فى مجالات كثيرة بين البلدين.

وأضاف سفير فيتنام بالقاهرة، أن بلاده وقعت 13 اتفاقية تجارة حرة مع جميع القوى الاقتصادية الكبيرة بالعالم، معتبرا ذلك ميزة لأى شركة حريصة على الاستثمار فى فيتنام.